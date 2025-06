NewJeans : le titre « New Jeans » franchit la barre des 400 millions d’écoutes sur Spotify

ⓒ ADOR

Le groupe féminin de K-pop NewJeans continue d’affirmer sa popularité en Corée du Sud, comme à l’étranger. Sa chanson « New Jeans » vient de dépasser les 400 millions d’écoutes sur Spotify, la plus grande plateforme de streaming musical au monde. C’est ce qu’a annoncé hier son agence ADOR.





Le titre « New Jeans », issu du deuxième mini-album « Get Up » sorti en 2023, a franchi ce cap le 15 juin. Il se distingue par ses paroles originales qui jouent astucieusement avec le nom du groupe et sa mélodie sophistiquée qui séduit les auditeurs de la planète.





C’est la sixième fois qu’un morceau du girls band composé de cinq membres passe la barre symbolique des 400 millions d’écoutes sur Spotify, témoignant ainsi de sa popularité constante sur la scène musicale.