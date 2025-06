Ahn Chi-hwan dévoile « Concept Celebrity », un hymne à la liberté d’expression

ⓒ YONHAP News

Le chanteur-compositeur sud-coréen Ahn Chi-hwan a dévoilé aujourd’hui son nouveau single digital intitulé « Concept Celebrity », marquant ainsi le retour de l’artiste engagé avec un message fort.





Ce morceau se présente comme une réflexion musicale sur la liberté d’expression dans notre société. Il véhicule un message d’acceptation de la diversité des points de vue, le tout dans un langage accessible et porté par un rythme enjoué, rendant ainsi le propos plus léger sans pour autant en réduire son impact.





Selon Ahn, « chaque personne a sa propre position et ses propres pensées, et elle a la liberté de les exprimer ». Il espère alors que les pensées libres et les vies diversifiées pourront s’harmoniser.





Cette philosophie de pensée du musicien n’est pas nouvelle, lui qui a toujours privilégié l’authenticité et l’engagement social dans ses compositions.