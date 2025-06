Comédie musicale : « Notre-Dame de Paris » célèbre ses 20 ans en Corée avec une tournée en français

ⓒ mast international

La célèbre comédie musicale française « Notre-Dame de Paris » va bientôt fêter un anniversaire symbolique en Corée du Sud. Vingt ans après sa première représentation dans le pays, l’œuvre de Luc Plamondon et Richard Cocciante reviendra sur scène dans sa version française originale. C’est ce qu’a annoncé mardi la société de production Mast International.





Le musical sera présenté du 3 au 27 septembre prochains au Grand Théâtre du Centre Sejong pour les arts du spectacle à Séoul. Pour ces nouvelles représentations dans la capitale sud-coréenne, le rôle emblématique de Quasimodo sera incarné par Angelo Del Vecchio et José Dufour en alternance. Esméralda sera interprétée par Elhaida Dani et Romina Palmieri. Le personnage de Frollo sera, quant à lui, joué par des acteurs légendaires de théâtre : Daniel Lavoie, Robert Marien et Solal.





La première représentation de « Notre-Dame de Paris » en Corée du Sud remonte donc à 2005. Ses diverses versions, en français et coréen, avaient alors cumulé plus d’un million d’entrées.