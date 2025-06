Netflix : « Mercy for None » domine le classement mondial des séries non-anglophones

ⓒ NETFLIX

La série d’action sud-coréenne « Mercy for None » a conquis les téléspectateurs internationaux, s’imposant comme le programme non-anglophone le plus regardé sur Netflix. C’est ce qu’a indiqué la plateforme de streaming américaine d’après les données officielles publiées mercredi sur son site Internet TUDUM.





Entre le 9 et le 15 juin, la série a cumulé 7,6 millions de vues. Elle s’est particulièrement illustrée en Asie où elle a décroché la première place dans neuf pays. En plus de la Corée du Sud, « Mercy for None » a dominé les classements à Hong Kong, en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines, au Pakistan, à Singapour, à Taïwan et au Vietnam. Cela confirme l’attrait durable des contenus « made in Korea » dans la région.





Adaptée du webtoon du même nom, « Mercy for None » raconte l’histoire de Nam Ki-jun, incarné par So Ji-sub, un homme qui replonge dans les profondeurs du monde criminel pour venger son frère. Un k-drama violent dans lequel les coups pleuvent autant que le sang coule.