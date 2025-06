13. Jeon Tae-il et le mouvement ouvrier

A la fin de son adolescence, afin de subvenir aux besoins de sa famille, Jeon Tae-il trouve un emploi au marché de la Paix de Cheonggyecheon. A l’époque, ce lieu concentrait de nombreuses usines de confection où les jeunes filles de 10 ans travaillaient 16 heures par jour sans jour de repos. Cela pour un maigre salaire. C’est un des symboles de l’industrialisation et de la forte croissance de la Corée, mais aussi une ombre.

Jeon Tae-il prend conscience de l’existence du Code du Travail alors qu’il se soucie d’aider les travailleurs qui œuvrent dans des conditions difficiles. Il s’efforce alors de changer la réalité du travail. Sur la base d’un sondage réalisé auprès de 126 travailleurs du marché de la Paix, Jeon dépose une plainte auprès de l’administration du travail, et le journal Kyunghyang rapporte la situation des conditions des ouvriers. Mais, aucun changement n’est opéré.

Jeon Tae-il était désespéré et en colère que la loi sur les normes de travail n’était pas respectée. Il a donc préparé « une cérémonie d’incinération de la loi sur les normes de travail ». Le 13 novembre 1970, Jeon tenait sur son cœur le texte avant de s’immoler par le feu. Ses derniers mots criés à la foule étaient : « Respectez la loi sur les normes de travail ! ».

Le martyr Jeon Tae-il réécrit l’histoire du mouvement ouvrier

Après l’immolation de Jeon Tae-il, le syndicat des travailleurs du vêtement de Cheonggye a été fondé. Grâce aux efforts de ses camarades qui ont poursuivi son action et de sa mère, Lee So-sun, plus de 2 500 syndicats ont été créés dans tout le pays dans les années 1970. Ce qui a servi de catalyseur pour la grande lutte des travailleurs de 1987. Le sacrifice du militant ouvrier, Jeon Tae-il, a marqué un tournant dans le mouvement ouvrier et le mouvement de démocratisation de la Corée.