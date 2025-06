« Essence of Reverie » : Baekhyun atteint de nouveaux sommets dans sa carrière solo

Membre du boys band légendaire EXO mais aussi artiste solo au succès confirmé, Baekhyun enchaîne les performances exceptionnelles avec son cinquième mini-album.





Sorti le 19 mai, « Essence of Reverie » a marqué un tournant dans sa carrière solo, avec le lancement simultané de sa tournée mondiale inédite. Ces moments clés ont confirmé l’attachement durable de ses fans, que ce soit en Corée du Sud ou à l’international.





La reconnaissance ne s’est pas fait attendre aux Etats-Unis. D’après les chiffres publiés par Billboard le 3 juin, le nouvel album de l’artiste s’est illustré dans quatre classements majeurs. Il s’est hissé à la première place du « Emerging Artists », à la quatrième du « Top Album Sales », à la 35e du « Billboard Artist 100 » et à la 121e du très renommé « Billboard 200 ».





Les performances en matière de ventes et de streaming ont également attiré l’attention. Dès sa sortie, « Essence of Reverie » s’est hissé à la première place du classement Top Albums d’iTunes dans 24 pays, tandis que « Elevator », son titre phare, a dominé le Top Songs dans 14 régions du monde. Et à ce jour, il s’agit de l’album solo de K-pop le plus vendu de 2025, parmi les artistes ayant effectué leur retour cette année.