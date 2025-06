ITZY enflamme les charts mondiaux avec « Girls Will Be Girls »

Le 9 juin dernier, le girls band phénomène ITZY a fait son grand retour avec son nouveau mini-album « Girls Will Be Girls », accompagné du titre phare éponyme. Pour marquer l’événement, les membres ont retrouvé les MIDZYs du monde entier, lors d’un live de compte à rebours diffusé sur leur chaîne YouTube.





Avec ce nouvel opus, le groupe célèbre la force du lien qui unit ses cinq membres. A travers les cinq pistes de l’album, « Girls Will Be Girls », « Kiss & Tell », « Locked N Loaded », « Promise » et « Walk », les filles ont mis en lumière leur complicité, révélant que c’est ensemble qu’elles puisent leur vraie force.





Tourné en Géorgie, le clip de la chanson principale se distingue par une mise en scène soignée et une atmosphère empreinte de mystère. La vidéo montre les cinq membres confrontés aux regards pesants et aux jugements du monde extérieur. Main dans la main, elles avancent malgré les obstacles, guidées par la certitude qu’ensemble, rien ne peut les ébranler.





Dès sa sortie, « Girls Will Be Girls » s’est envolé directement à la première place du classement Worldwide Albums d’iTunes. En moins de 24 heures, l’opus s’est également classé numéro un dans cinq pays, notamment à Hong Kong, en Inde et à Singapour. Et ce n’est pas tout. Le clip vidéo s’est hissé en tête des tendances mondiales sur YouTube.