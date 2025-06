Doyoung dévoile « Soar », un album empreint de rêves et d’aspiration

Doyoung, membre du méga-groupe NCT, est revenu sur le devant de la scène avec « Soar », son deuxième album solo. Un an après « Youth », il poursuit son exploration d’un univers musical inspiré du son des groupes de rock, en y ajoutant cette fois une intensité émotionnelle encore plus marquée.





Pour ce deuxième opus en solo, l’artiste s’est entouré de figures majeures de la scène rock coréenne qu’il admirait étant jeune. Yoon Do-hyun du groupe YB, Kim Yuna de Jaurim et Kim Jong-wan de Nell ont co-signé trois morceaux emblématiques : « Still », « Luminous » et « Sand Box ». Lors d’une rencontre avec la presse, il a confié son émotion : « C’était un rêve de jeunesse de pouvoir travailler avec eux. Aujourd’hui, je peux dire que ce rêve est devenu réalité. »





Avec « Soar », le chanteur tend la main à celles et ceux qui rêvent d’aller plus loin, chacun à leur rythme. Après avoir exploré les émotions de la jeunesse dans son premier album, il a choisi cette fois de s’adresser à tous ceux qui gardent l’envie d’avancer, malgré les doutes. L’album réunit un total de dix morceaux, dont le titre principal « Memory ».





A l’approche de son service militaire, Doyoung a beaucoup enchaîné. Ces derniers mois, il a enchaîné les projets, aussi bien à la télévision que sur scène. En début d’année, il a marqué les esprits dans le rôle de Gwynplaine, héros de la comédie musicale « L’Homme qui rit ». Puis, du 13 au 15 juin, il a retrouvé ses fans à Séoul pour trois concerts à guichets fermés, lançant ainsi sa deuxième tournée asiatique en solo.