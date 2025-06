Le chanteur Jung Yong-hwa, leader du groupe de rock légendaire CNBLUE, s’apprête à monter sur scène pour célébrer une décennie de carrière en solo.





Selon son agence FNC Entertainment, le vocaliste va organiser un concert intitulé « 2025 JUNG YONG HWA LIVE ‘Director’s Cut : Our Fine Days’ » du 18 au 20 juillet à l’Olympic Hall du parc olympique de Séoul.





Avec « One Fine Day », paru en 2015, l’artiste avait alors entamé une aventure musicale plus personnelle. Dix ans plus tard, il se prépare à replonger dans cette décennie de souvenirs, pour en célébrer les plus beaux instants avec son public.