Le Salon international du livre de Séoul 2025 s’est tenu du 18 au 22 juin derniers au COEX, le centre de congrès et d’exposition situé dans le sud de la capitale sud-coréenne. Le thème de cette édition était « 믿을 구석, The Last Resort ». Traduit mot à mot, cela donnerait en français « Le Dernier Recours ».





ⓒ KBS WORLD

L’idée était de chercher, à travers les débats, les rencontres et bien sûr les livres, un « point d’appui » dans ce monde confronté à de multiples défis sans parler de nos soucis au quotidien. Lorsque vous faites face à une difficulté, quelle est la personne sur laquelle vous pouvez compter ?





ⓒ Seoul International Book Fair & KBS WORLD

« Invité du mercredi » vous propose, cette semaine, de flâner entre les stands de ce rendez-vous des amoureux du livre. Sur place, nous avons tout d’abord interviewé la romancière-journaliste française Lilia Hassaine. Son dernier livre, « Panorama », a été traduit et publié l’année dernière en Corée du Sud. L’occasion pour elle de rencontrer ses lecteurs du pays du Matin clair.





ⓒ Seoul International Book Fair & KBS WORLD Nous avons également tendu le micro à la responsable de projets de France Livre. Une grande habituée de cet événement annuel, Laurence Risson commence par nous parler des événements, des rencontres... de l’édition 2025 qui l’ont marquée. Elle reviendra aussi sur la table ronde professionnelle intitulée « Regards croisés sur les enjeux et tendances de l’édition en France, en Corée, au Cambodge et au Vietnam » tenue le jour même de l’ouverture.





ⓒ KBS WORLD

Avant tout le Salon international du livre de Séoul 2025 était l’occasion de rencontrer les écrivains les plus en vogue en Corée du Sud. Nous nous sommes ainsi arrêtés à une rencontre avec les lecteurs à laquelle Kim Ki-tae a participé. Ce dernier est l’un des lauréats des Prix des jeunes auteurs 2024. L’une de ses nouvelles, « 두 사람의 인터내셔널 », présentée sous le nom de « The Internationale for Two » dans une émission de notre service anglais, raconte l’histoire de deux jeunes qui se sentent exclus de notre société. « 우리는 친한 사이야, Nous sommes de bons amis », répètent Jin-ju et Nicolaï. Mais ne seraient-ils pas l’un pour l’autre le « dernier recours » dont l’édition 2025 du Salon international du livre de Séoul a souhaité mettre en valeur ?