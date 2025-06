Lancement du webtoon franco-coréen « Crèvecœur » : une collaboration inédite sur la guerre de Corée

ⓒ Kakao Entertainment

A l’occasion du 75e anniversaire du déclenchement de la guerre de Corée, le studio indépendant de production de webtoons sud-coréen Kenaz et le ministère français des Armées ont dévoilé leur collaboration exceptionnelle : le webtoon « Crèvecœur ». Le service culturel de l’ambassade de France en Corée du Sud a annoncé hier que l’œuvre a été mise en ligne en exclusivité sur la plateforme Kakao Page.





« Crèvecœur » met en avant un épisode souvent méconnu de la guerre de Corée : la participation de soldats français aux affrontements, aux côtés des troupes sud-coréennes et onusiennes. Et plus particulièrement l’histoire de Sang-beom, un jeune militaire sud-coréen, affecté au bataillon français. Le récit explore comment cet homme et les combattants de l’Hexagone parviennent à surmonter les malentendus et la méfiance pour tisser de vrais liens d’amitiés.





L’œuvre est signée Jang Woo-ryong, auteur reconnu pour ses webtoons à caractère historique.