La saison 3 de « Street Woman Fighter » enflamme les audiences

ⓒ TVING

La saison 3 de « Street Woman Figther » (SWF3), intitulée « World of Street Woman Figther », diffusée sur Mnet, a fait un retour remarqué tant dans les esprits des téléspectateurs que les statistiques de diffusion. La popularité du programme rivalise avec les dramas et les émissions de variétés les plus prisées.





Selon le rapport FUNdex publié mercredi par Good Data Corporation, une agence spécialisée dans l’analyse de la notoriété, « Street Woman Fighter » occupe actuellement la première place du classement de popularité, devançant toutes les séries télévisée et OTT ainsi que les émissions de variétés en cours de diffusion. De plus, comparée à la saison 2, diffusée en 2023, la réputation de SWF3a bondi de 47 %.





Cet engouement est également observé dans les statistiques YouTube. Les vidéos des missions « Mega Crew » de chaque équipe participante, publiées le 18 juin sur la chaîne « The CHOOM », ont dépassé les 31 millions de vues cumulées en seulement cinq jours.





Mention spéciale à l’équipe sud-coréenne « BUMSUP » qui s’est particulièrement distinguée avec sa chorégraphie « 몽경(夢境)-꿈의 경계에서 », traduisible par « A la frontières des rêves », qui totalise plus de 13 millions de vues. C’est la première fois qu’une vidéo du programme dépasse les 10 millions de visionnages pendant la période d’évaluation publique des missions « Mega Crew ».