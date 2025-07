Kang Daniel sort son sixième mini-album, « Glow to Haze »

Le chanteur sud-coréen Kang Daniel vient de lever le voile sur « Glow to Haze », son sixième mini-album ! Il y présente « Episode » comme titre principal, tout en livrant « Love Game », un morceau très attendu puisqu’il marque sa toute première participation à la composition.





Dans cet album pensé comme une œuvre cinématographique, l’artiste déroule cinq titres qui racontent une histoire. Les premiers brillent comme « Glow », une lumière douce et chaleureuse, avec des sons frais et entraînants. Puis, au fil des morceaux, l’atmosphère devient plus floue et trouble, à l’image du « Haze », une brume légère ou une sensation d’incertitude.





Dans « Episode », le vocaliste évoque les tout premiers frissons d’une histoire d’amour, à travers une fusion délicate de rythmes latins et de R&B. Pour la chorégraphie, Auspicious Crew a apporté sa touche stylée, avant que Choi Young joon, chorégraphe majeur de la scène K-pop, n’en affine les moindres détails. Dans le clip vidéo, Kang Daniel a incarné un messager de l’amour, tel un Cupidon, dans un musée au charme secret.





Par ailleurs, « Love Game » marque un tournant pour Kang Daniel. Pour la première fois, le chanteur s’est impliqué dans la composition d’un titre, qu’il a écrit, produit et façonné dans son intégralité. Par cette démarche, il a affirmé sa volonté constante d’élargir son univers musical.