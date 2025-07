J-Hope cartonne avec son nouveau single « Killin’ It Girl »

J-Hope, membre du phénomène planétaire BTS, fait sensation avec son nouveau titre « Killin’ It Girl », en featuring avec GloRilla, dévoilé le 13 juin.





En moins de 24 heures, le morceau s’est hissé à la première place du classement Top Songs d’iTunes dans 61 pays et régions, dont l’Australie, le Brésil, le Danemark et la France. Dans la plupart de ces territoires, la version solo, « Killin’ It Girl », s’est également classée en deuxième position, confirmant l’ampleur de sa popularité mondiale. Les deux versions ont occupé les deux premières places des classements mondiaux et européens d’iTunes.





Le clip vidéo, dans lequel le vocaliste avait déployé une sensualité affirmée, a également rencontré un écho notable à l’international. Il a figuré dans le Top 10 des vidéos musicales les plus regardées sur YouTube dans 38 pays, dont les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et le Canada.





Il est à noter que « Killin’ It Girl » est le troisième single solo de l’artiste. Sur un beat hip-hop au refrain entêtant, J-Hope y raconte l’émotion vive d’un coup de foudre, avec des paroles directes et exaltées. A propos de cette chanson, il a déclaré avec assurance : « C’est un morceau qui claque à l’oreille. »