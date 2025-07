14. Les années 1960, l’âge d’or du cinéma coréen

L’âge d’or du cinéma coréen dans les années 1960 En 2023, à Manhattan, aux États-Unis, a eu lieu une exposition intitulée « Les années 60, l’âge d’or du cinéma coréen » où 24 films classiques coréens de différents genres ont été présentés. Les années 60 furent une période florissante pour la production cinématographique en Corée du Sud, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, avec l’émergence de nombreux auteurs-réalisateurs.

Apparition dans les festivals de films et récompense au Festival de Berlin En 1961, pour la première fois dans l’histoire du cinéma coréen, le film Le Cocher du réalisateur Kang Dae-jin a remporté l’Ours d’argent au Festival de Berlin. L’année suivante, en Corée, le grand prix de Grand Bell Awards est organisé par le gouvernement, puis en 1963, c’est au tour du Chosun Ilbo d’organiser les Blue Dragon Awards.





Affiche du film Mabu

ⓒ Korean Film Archive

L’âge d’or du film d’art Les années 60 se caractérisent par la production de films d’art adaptés d’œuvres littéraires. Oubaltan du réalisateur Yoo Hyun-mok, basé sur le livre de l’auteur Lee Beom-seon, et Le Locataire et ma mère du réalisateur Shin Sang-ok, adaptation de l’œuvre de l’écrivain Joo Yo-seop, font partie des films notables de l’époque.





Affiche du film Obaltan Affiche du film Le Locataire et ma mère ⓒ Korean Film Archive

« Je n’ai pas fait un film seul en Corée du Sud, un jour par hasard. Il y a eu de nombreux grands réalisateurs coréens dans l’histoire, comme le réalisateur Kim Ki-young. » Bong Joon-ho, discours d’acceptation de la Palme d’Or au Festival de Cannes





Le réalisateur Bong Joon-ho

ⓒ YONHAP News

Les années 60 sont l’époque où de nombreux réalisateurs, dont Kim Ki-young mentionné par le réalisateur Bong Joon-ho pour son film La Servante, ont créé leurs plus grands chefs-d’œuvre. Leur films ont inspiré de nombreux réalisateurs plus jeunes et ont conduit à un engouement pour le cinéma coréen, apportant encore aujourd’hui une profonde émotion au public du monde entier.