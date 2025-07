Le fan-concert de HOSHI X WOOZI s’annonce à guichet fermé

Le duo déclenche une véritable ruée sur les billets ! HOSHI et WOOZI, membres du boys band phénomène SEVENTEEN, ont prouvé leur popularité en écoulant l’ensemble des places de leur tout premier fan-concert dès l’ouverture de la prévente réservée aux membres du fanclub.





Intitulé « HOSHI X WOOZI FAN CONCERT [WARNING] - SEOUL », l’événement aura lieu du 11 au 13 juillet au Jamsil Indoor Stadium, une salle d’envergure déjà complète en quelques heures. Cerise sur le gâteau, les trois représentations seront également retransmises en ligne, pour le plus grand bonheur des fans à l’international.





Le duo poursuivra sa tournée à Busan les 19 et 20 juillet, puis à Taipei à Taïwan les 26 et 27. En août, deux concerts sont prévus au K-Arena de Yokohama au Japon les 6 et 7, avant un retour en Corée du Sud pour un final à Gwangju, les 23 et 24 août.