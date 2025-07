Le groupe mixte emblématique de la K-pop, KARD, s’apprête à retrouver son public coréen pour la première fois depuis cinq ans !





Le 19 juillet prochain, les quatre membres se produiront au Yes24 Live Hall de Séoul pour un concert qui marquera le coup d’envoi de leur nouvelle tournée mondiale, intitulée « KARD 2025 WORLD TOUR 'DRIFT' IN SEOUL ». Cette date porte un sens particulier puisqu’elle coïncide avec le huitième anniversaire du groupe.





Quelques semaines plus tôt, KARD dévoilera son huitième mini-album, « DRIFT », prévu pour le 2 juillet. Conçu comme une réponse à l’album précédent, « Where To Now? (Part.1 : Yellow Light) », ce nouveau projet proposera sept morceaux traversés par une même énergie de résilience et de détermination.