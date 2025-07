La chanteuse YOUNHA s’apprête à retrouver son fidèle public. Les 9 et 10 août prochains, elle tiendra un fanmeeting à la KBS Arena à Séoul, avec la 9e génération de son fanclub, les Holics.





Il s’agit de ses premières retrouvailles officielles avec ses fans depuis la rencontre organisée pour la 7ᵉ génération de Holics en 2023. Après avoir clôturé sa tournée par le concert « Growth Theory : Final Edition » en février, elle revient six mois plus tard pour un moment plus intime, chargé d’émotion.





Ce sera l’occasion pour YOUNHA de revoir ses fans pour la première fois depuis son mariage. En mars dernier, elle a épousé Lee Hyo-jong, plus connu sous le pseudonyme Science Cookie, créateur de contenu scientifique sur YouTube.