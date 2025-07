ⓒ Big Hit Music

Le groupe interplanétaire BTS va bientôt raviver l’émotion de sa tournée mondiale « Permission to Dance on Stage » avec la sortie de son tout premier album live.





Intitulé « Permission to Dance on Stage – Live », le projet est prévu pour le 18 juin, selon l’annonce faite mardi par le label du septuor, BigHit Music. Il capture la magie des performances de la tournée éponyme qui s’est déroulée entre 2021 et 2022.





L’album comprend 22 morceaux parmi les moments les plus marquants des concerts, avec notamment « ON », « Fire », « Dope », ou encore « IDOL ».