« Our Unwritten Seoul » : Park Jin-young revient sur son interprétation du personnage Ho-soo et sa gestion du succès

L’acteur Park Jin-young a marqué les esprits avec sa prestation dans la saison 1 de la série « Our Unwritten Seoul », diffusée sur Netflix. Au micro d’un journaliste de Yonhap News mardi, il est notamment revenu sur son interprétation du personnage de Ho-soo et sa gestion du succès.





Park a expliqué que le rôle de Ho-soo l’avait attiré pour une bonne raison. « A cause de son handicap, Ho-soo n’entend que la moitié de ce que les autres entendent, du coup, il fait plus d’efforts pour mieux écouter. Il nous rappelle que pour vraiment écouter quelqu’un, il faut le faire avec le cœur. J’ai voulu exprimer cette facette de Ho-soo avec mes propres détails », a-t-il déclaré. Les détails que Park mentionnent sont notamment la manière lente et articulée de Ho-soo de parler, toujours avec un demi-tempo de retard, comme le ferait une personne qui fait de son mieux pour bien écouter, selon lui.





L’artiste âgé de 30 ans a également évoqué le succès qui l’entoure depuis la diffusion de la première saison. De retour dans la vie active après deux ans de pause en raison de son service militaire obligatoire, Park a fait part de sa prudence face à la popularité : « Quand je vois de bonnes réactions, j’ai peur de m’emballer malgré moi. Plus une œuvre reçoit de bonnes critiques de la part des téléspectateurs, plus j’évite de regarder les retours. Cette fois-ci aussi je n’ai pas trop cherché à voir les réactions de chacun », a-t-il confessé.