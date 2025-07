L’OST de « K-Pop Demon Hunters » fait sensation sur les charts du Billboard

ⓒ NETFLIX

Deux titres de la bande originale du film d’animation Netflix « K-Pop Demon Hunters » ont intégré simultanément le classement Hot 100 du Billboard, confirmant ainsi l’engouement mondial pour cette production mêlant K-pop et animation.





Selon les derniers classements du magazine américain, publiés mercredi, « Your Idol », interprété par Saja Boys, le boys band fictif du film, et « Golden », chanté par Huntr/x, le girls band rival dans l’intrigue, se sont respectivement classés 77e et 81e.





L’exploit ne s’arrête pas là. L’album OST complet de l’œuvre a également marqué les esprits en débutant à la 8e place du Billboard 200, le classement principal des albums. Cette performance représente non seulement la première entrée dans le Top 10 pour un album de bande originale cette année, mais aussi le meilleur classement atteint par ce type de production en 2025.