« Squid Game 3 » : près de 370 millions d’heures de visionnage en première semaine sur Netflix

ⓒ NETFLIX

L’ultime saison de « Squid Game », la série phénomène sud-coréenne, s’est directement imposée au sommet des classements mondiaux Netflix, confirmant l’engouement planétaire pour la série créée par Hwang Dong-hyuk.





Selon les données officielles du site Netflix Tudum publiées mercredi, la saison 3 de « Squid Game » a totalisé plus de 368 millions d’heures de visionnage du 23 au 29 juin derniers. Une performance d’autant plus remarquable que la série n’a été mise en ligne que le 27 juin. Cela signifie que ce total a été atteint en seulement trois jours.





« Squid Game 3 » a non seulement dominé la catégorie des séries télévisées non-anglophones, mais également surpassé toutes ses concurrentes anglophones et les films, qu’ils soient en anglais ou dans d’autres langues. Par ailleurs, le contenu « made in Korea » a atteint la première place dans 93 pays, notamment aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, au Japon ou encore en Argentine.