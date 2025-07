ONEW dévoile « Confidence », pré-sortie de son deuxième album studio « PERCENT »

Griffin Entertainement



Le 24 juin, ONEW, figure emblématique du boys band légendaire SHINee, a dévoilé « Confidence », un titre pré-sorti de son prochain album en solo « PERCENT », attendu pour le 15 juillet.





Avec cette nouveauté, l’artiste décrit ces moments de trouble, quand les réponses toutes faites venues de l’extérieur font vaciller la confiance en soi. Face à cette confusion, il affirme l’importance de croire en sa propre direction et de poursuivre son chemin avec détermination.





Dans son clip tourné à Los Angeles, le chanteur rêve de s’envoler. Il attache une hélice sur son dos et tente encore et encore. Et même quand ça ne marche pas, il continue. C’est dans ces tentatives répétées que naît cette énergie intérieure, celle qui pousse à avancer malgré les échecs, guidée par la confiance en soi.





Depuis ses débuts en solo, ONEW n’a cessé de tendre la main à celles et ceux qui avaient besoin d’un peu de lumière. À travers « Confidence », il s’adresse à toutes les personnes en perte de repères, tout en leur transmettant une énergie réconfortante.