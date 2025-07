ALLDAY PROJECT : démarrage fulgurant du nouveau groupe mixte de The Black Label

THEBLACKLABEL

Le 23 juin, le groupe mixte ALLDAY PROJECT a officiellement fait ses débuts avec le single « FAMOUS », et les classements n’ont pas tardé à réagir. À peine lancé, ce nouveau groupe de The Black Label, dirigé par le célèbre producteur Teddy, s’est hissé dans le TOP 100 de Melon, la plus grande plateforme de streaming sud-coréenne.





Le clip du titre phare éponyme « FAMOUS », publié une semaine avant la sortie officielle, a immédiatement pris la tête du classement des tendances sur YouTube, aussi bien dans les catégories ‘vidéo’ que ‘musique’. Lors de sa révélation le 23 juin, le morceau s’est hissé à la première place des charts locaux comme Bugs et Vibe, et a atteint la 9ᵉ position du TOP 100 de Melon en à peine six heures. L’autre chanson principale, « WICKED », s’est quant à elle classée 63ᵉ sur Melon et 2ᵉ sur Vibe.





Dès ses premiers pas, ALLDAY PROJECT a attiré tous les regards. Avec ses cinq membres, Annie, Tarzan, Bailey, Woochan et Youngseo, déjà familiers du public, et une formation mixte encore peu courante dans la K-pop, le groupe bouscule les codes. Un choix assumé par The Black Label, qui prolonge ainsi l’élan amorcé en 2024 avec son premier girls band, MEOVV.