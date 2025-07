Jang Woo Young fait son grand retour avec « Simple dance » après plus de 7 ans

JYP Entertainment

Après de longues années d’absence, Jang Woo Young, membre du légendaire 2PM, a enfin retrouvé sa scène principale en sortant son nouveau single en solo, baptisé « Simple dance ».





Ce titre marque son premier retour en Corée depuis plus de sept ans. En effet, après son deuxième mini-album « BYE » sorti en janvier 2018, il avait poursuivi sa carrière au Japon tout en restant proche de ses fans via des émissions télévisées, YouTube et ses propres contenus.





Avec « Simple dance », le vocaliste rappelle pourquoi il était considéré comme un « artiste complet » et une véritable « valeur sûre » de la K-pop. Au sein de 2PM, il avait déjà signé le titre « Make it », et en solo, il avait créé des morceaux tels que « R.O.S.E », « Still here », « Quit » ou encore « Off the record ». Pour cette nouveauté, il a choisi, une fois de plus, d’écrire et de composer lui-même, révélant une sensibilité musicale plus profonde que jamais.





Ces derniers temps, il s’est aussi fait remarquer dans l’émission Netflix « Driver: Finding the Lost Screw ». Avec ce nouveau single, Jang Woo Young montre plus que jamais qu’il est prêt à prouver qu’il reste l’un des artistes les plus polyvalents de cet été.