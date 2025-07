15. La Culture jeune des années 1970

Les symboles de la Culture jeune en Corée étaient la guitare acoustique, le jean et la bière pression. Ce n’était pas simplement une mode, mais de véritables symboles. Le jean représentait la rupture avec les anciens, la bière pression symbolisait la liberté sans contrainte d’endroits et de forme, quant à la guitare acoustique, elle signifiait l’expression authentique de soi. En particulier, la musique folk occidentale a eu un grand impact parmi les jeunes Coréens.

En Corée du Sud, le terme « Culture jeune » a été utilisé de manière significative à partir des années 1970. À l’époque, le pays qui était en pleine industrialisation, était régi par un régime militaire et était également marqué par une forte répression politique. Les jeunes, élevés dans une culture et une éducation à l’américaine, se distinguaient sur les plans émotionnels et culturels de la génération de leur parents qui avaient, eux, reçu une éducation de style japonais durant l’occupation.

Répression et contrôle

Le régime de Yusin a été proclamé dans les années 1970. La répression et le contrôle de la Culture jeune ont alors commencé. Les cheveux longs et les mini-jupes étaient jugés comme une corruption des moeurs et sont ainsi devenus des cibles de répression. La censure de la musique populaire s’est intensifiée et des chansons comme Chasse à la baleine, Vers le pays du bonheur et Un amour impossible ont été interdites.