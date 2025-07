SBS



Les 26 et 27 juillet prochains, le grand rendez-vous « SBS Gayo Daejeon Summer » se tiendra au centre Kintex d’Ilsan ! L’événement a déjà attiré l’attention des fans de K-pop du monde entier en révélant son line-up final, confirmant l’ampleur de cette édition.





Pour la première journée, le samedi 26 juillet, la scène accueillera NCT 127, Doyoung, ITZY, BE:FIRST, IVE, NMIXX, xikers, NCT WISH, MEOVV, izna, USPEER, ALLDAY PROJECT, AHOF, Paul Kim et Jannabi, soit un total de 15 artistes et groupes.





Le lendemain, dimanche 27 juillet, 16 performances seront au programme avec NCT DREAM, Mark, WOODZ, I-DLE, TOMORROW X TOGETHER, STAYC, ENHYPEN, ILLIT, BABYMONSTER, KickFlip, Hearts2Hearts, KiiiKiii, CLOSE YOUR EYES, HITGS, Baby DONT Cry et IDID.