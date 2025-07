JYP Entertainment

Le groupe de rock DAY6 a confirmé son immense popularité en écoulant l’ensemble des places pour ses six fanmeetings à venir !





Ces événements, intitulés « DAY6 4TH FANMEETING ‘PIER 10: All My Days’ », se tiendront sur deux semaines, du 18 au 20 juillet puis du 25 au 27 juillet, au Jamsil Indoor Stadium à Séoul. Les dernières dates de chaque semaine, les 20 et 27 juillet, seront également diffusées en direct sur la plateforme Beyond LIVE.





Le 20 juin dernier, lors de la prévente réservée aux membres du fanclub My Day, les billets pour les six sessions se sont envolés en un clin d’œil, illustrant l’attachement profond qui lie DAY6 à son public pour ses dix ans de carrière.