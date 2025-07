TWICE lance sa sixième tournée mondiale en juillet

JYP Entertainment

TWICE donne le coup d’envoi de sa nouvelle tournée mondiale à guichets fermés !





En effet, le girls band débutera sa sixième tournée mondiale, intitulée « THIS IS FOR », par deux dates les 19 et 20 juillet à l’Inspire Arena d’Incheon. Le concert du 20 juillet sera également diffusé en direct et en streaming sur la plateforme Beyond LIVE, permettant aux fans du monde entier de partager ce moment précieux.





Le 23 juin, les membres du fanclub ONCE avaient pu réserver leurs places en avant-première, avant l’ouverture des ventes générales deux jours plus tard. C’est lors de cette dernière que l’ensemble des places a rapidement trouvé preneur, signe de l’engouement autour de TWICE.





Après Incheon, la tournée se poursuivra dans plusieurs villes asiatiques telles que Osaka, Tokyo, Macao, Singapour et encore Bangkok.