Blackpink dévoile son nouveau single « JUMP »

Le groupe de K-pop féminin Blackpink s’apprête à faire son retour sur la scène musicale avec un nouveau single. Intitulé « JUMP », il sera dévoilé le 11 juillet à 13h. C’est ce qu’a annoncé hier son label YG Entertainment.





L’agence du quatuor a officialisé cette sortie en publiant le même jour sur YouTube un teaser du clip vidéo de « JUMP ». Ce dernier a déjà suscité la curiosité de nombreux fans. En effet, en 24 heures, la vidéo comptabilisait déjà plus de 3,3 millions de vues.





Le clip bénéficie d’une réalisation de grande qualité, confiée à Dave Meyers, réalisateur américain reconnu qui a remporté deux Grammy Award du meilleur clip vidéo, en 2006 et en 2018. Les quatre membres, Rosé, Jennie, Jisoo et Lisa, y apparaissent successivement sur des écrans géants installés sur des gratte-ciels urbains, créant un effet visuel saisissant et annonçant leur grand retour.