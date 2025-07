L’acteur Ryu Soo-young se reconvertit en chef cuisinier

© KX ENTERTAINMENT

L’acteur sud-coréen Ryu Soo-young, connu pour ses performances dans l’émission de variétés « Stars’ Top Recipe at Fun-Staurant » de la KBS, vient de publier un livre de cuisine intitulé « Les recettes de toute une vie de Ryu Soo-young ». Cet ouvrage rassemble 79 recettes que Ryu a développées lui-même.





Lors d’une conférence de presse organisée hier au Centre éducatif franciscain de l’arrondissement de Jung à Séoul, le néo-cuistot a révélé ses compétences, non plus en tant qu’acteur expérimenté de 26 ans de carrière, mais comme véritable chercheur culinaire.





Ryu a confessé que la cuisine représente bien plus qu’un passe-temps pour lui. Il s’est notamment concentré sur le développement de recettes de cuisine dites familiales, faciles à préparer. Il a même souligné que la cuisine est la chose la plus importante de sa vie, et qu’il ne peut absolument pas la faire à la légère.