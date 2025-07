« Squid Game 3 » ne cesse de dominer le classement Netflix

ⓒ NETFLIX

Mais jusqu’où ira la série phénomène « Squid Game » ? Sa troisième et ultime saison, diffusée sur Netflix, n’en finit plus de régner sans partage dans le monde du streaming.





Selon les données officielles de Netflix, publiées hier, « Squid Game 3 » a établi un record sans précédent en se classant première dans les 93 pays où la plateforme américaine comptabilise ses audiences, et ce pendant deux semaines d’affilée. Aucune série n’avait réalisé cet exploit auparavant.





Durant la période du 30 juin au 6 juillet, le dernier opus de l’œuvre de Hwang Dong-hyuk a totalisée 283,8 millions d’heures de visionnage, avec 46,3 millions de spectateurs. Ces chiffres le placent non seulement en tête des séries non-anglophones, mais également au sommet de l’ensemble des contenus Netflix, devançant même les productions anglophones et les films. Un véritable succès, « made in Korea ».