CLOSE YOUR EYES revisite l’été avec un concept rafraîchissant

Le boys band sud-coréen CLOSE YOUR EYES a signé son retour avec un concept aussi original qu’inattendu : célébrer Noël en été. Son nouvel album « Snowy Summer » promet d’offrir une bouffée d’air frais en cette période estivale et de canicule.





Mais d’où vient cette idée ? Jang Yeo-jun, un des membres du groupe, a confié mardi à Yonhap News que lui et ses camarades avaient été interloqués lorsqu’ils ont entendu pour la première fois l’expression « Noël en juillet ». Mais en préparant l’album, ils ont commencé à y trouver de l’intérêt et ont planché dessus, convaincus que le public serait également intrigué.





Le deuxième mini-album de CLOSE YOUR EYES, sorti mercredi, développe un univers narratif envoûtant. Les membres devenus fantômes et n’ayant pas pu célébrer Noël, font tomber de la neige en juillet et vivent ainsi leur propre version de cette fête.