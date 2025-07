16 artistes de HYBE obtiennent le droit de vote aux Grammy Awards

ⓒ HYBE

La Recording Academy américaine a élargi ses rangs en invitant 16 nouveaux membres issus du label sud-coréen HYBE. Un geste qui marque une reconnaissance croissante de l’influence de la K-pop sur la scène musicale mondiale.





Selon les informations communiquées hier par HYBE, la Recording Academy a officiellement invité, la veille, plusieurs artistes de K-pop à devenir membres votants de l’institution qui organise les prestigieux Grammy Awards.





Parmi les nouveaux chanteurs figurent notamment le rappeur et producteur Zico, Woozi et Vernon du groupe masculin SEVENTEEN, Yeon-jun de TOMORROW X TOGETHER, Jung-won d’ENHYPEN ou encore Huh Yun-jin du girls band LE SSERAFIM.





Mention spéciale au groupe féminin américain KATSEYE, également géré par HYBE, dont les six membres, Daniela, Lara, Manon, Megan, Sophia et Yoonchae, ont toutes obtenu leur qualification de membre de la Recording Academy.





Les nouveaux membres pourront participer à la sélection des lauréats dès la 68e cérémonie des Grammys, prévue l’année prochaine.