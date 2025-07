The Black Label signe la bande-son du grand succès Netflix « KPop Demon Hunters »

THEBLACKLABEL

L’agence sud-coréenne The Black Label vient de hisser encore plus haut le prestige de la K-culture !





Depuis sa sortie le 20 juin, le film d’animation sur Netflix « KPop Demon Hunters », qui mêle K-pop, comédie musicale et occultisme, est devenu un véritable phénomène mondial. Et derrière cette bande-son qui occupe une place centrale dans la production se trouvent les producteurs de The Black Label.





Plusieurs moments clés du film sont rythmés par leurs créations, notamment « Golden » et « How It’s Done » qui illustrent la réussite du girls band Huntrix, ou « Soda Pop » et « Your Idol » interprétées par le boys band Saja Boys.





Sous la direction de Teddy, figure emblématique à la tête de The Black Label, les producteurs Kush, 24, Vince, ido et Danny Chung ont contribué à élever la qualité musicale de l’ensemble. Danny Chung a également prêté sa voix au personnage de Baby Saja, membre des Saja Boys.





Enfin, les chorégraphies millimétrées de Huntrix et de Saja Boys portent la signature de Lee Jung, la célèbre chorégraphe du label, qui a permis de recréer toute l’essence d’une performance K-pop de haut niveau.