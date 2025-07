aespa cartonne avec son nouveau titre « Dirty Work »

SM Entertainment

aespa est enfin de retour ! Le 27 juin, le groupe phénomène a dévoilé son nouveau single intitulé « Dirty Work ». La chanson phare éponyme, portée par une ligne de synthé-basse accrocheuse et une mélodie vocale à la fois cool et posée, a révélé une facette inédite des voix des membres. Avec des paroles qui véhiculent un message d’affirmation de soi, le titre propose un univers sonore à la fois « cool » et « chill », enrichissant ainsi leur palette musicale.





Connues pour leurs tubes au style percutant tels que « Black Mamba », « Next Level », « Supernova » et « Whiplash », les filles élargissent ainsi leur spectre artistique grâce à l’ambiance hip-hop et décontractée de « Dirty Work ». Le refrain, où leurs voix graves apportent une puissance nouvelle, incarne parfaitement cette évolution.





Le clip a également marqué les esprits. Réputé pour son concept qualifié de « goût du fer », aespa a collaboré cette fois avec Hyundai Steel et a tourné cette vidéo dans son aciérie située à Dangjin. Les membres y apparaissent comme des résistantes intrépides, prêtes à accomplir toutes sortes de « dirty works », autrement dit « sales besognes », pour leurs camarades, se roulant dans la boue ou chantant sur un excavateur, pour un effet visuel des plus saisissants.





Sans surprise, encore une fois, ce nouveau défi a porté ses fruits. Avec plus d’un million de précommandes, le girls band s’apprête à décrocher son sixième album consécutif certifié million seller. La chanson s’est aussi classée quatrième du classement quotidien sur Melon le 30 juin avant de grimper à la deuxième place dès le 1er juillet, et reste parmi les titres les plus écoutés sur les principales plateformes locales.