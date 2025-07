ONEUS fait son comeback en dévoilant son 11e mini-album « 5x »

rbw

Voici une excellente nouvelle pour les TOMOONs ! ONEUS est revenu avec une approche musicale complètement réinventée.





Le 30 juin, le boys band a sorti son 11e mini-album baptisé « 5x ». Le titre phare, « X », casse les codes musicaux avec sa ligne de basse funky mise au premier plan. Les instruments mélodiques y sont utilisés uniquement comme sources sonores, ce qui renforce la qualité de la production.





Son clip vidéo montre quant à lui le groupe évoluant entre l’espace et l’infini, avec une esthétique visuelle qui rappelle un film de mode. L’énergie caractéristique de ONEUS se retrouve également dans la chorégraphie. Pour cette chanson principale, il a collaboré avec Renan, la chorégraphe japonaise derrière « Whiplash » d’aespa, ajoutant ainsi une dimension supplémentaire à sa performance.





L’album comprend cinq titres au total, auxquels les membres ont tous participé. Parmi eux figure « LOVE ME or LOSER », qui mêle plucks et synthés pads pour créer une atmosphère envoûtante, ainsi que « RELOAD », avec sa basse lourde et ses sonorités graves, et « BAD », où des guitares électriques planantes se posent sur un synthé rétro. L’album inclut aussi « TIME MACHINE (Korean Ver.) », la version coréenne de leur single japonais sorti en avril dernier.