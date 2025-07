BABYMONSTER signe son retour estival avec « HOT SAUCE »

YG Entertainment

L’attente est enfin terminée ! Le 1er juillet, le girls band phénomène BABYMONSTER a fait son retour après huit mois d’absence avec son nouveau titre estival, intitulé « HOT SAUCE ».





Cette chanson, dévoilée comme pré-sortie de son mini-album à venir, réinterprète le hip-hop old school des années 1980 dans un style propre au girls band. Les paroles, pleines d’humour, comparent une attitude confiante et assumée à un plat épicé, créant ainsi une métaphore à la fois piquante et rafraîchissante.





Leur agence YG Entertainment a précisé que, malgré un emploi du temps chargé par leurs tournées, les membres ont mis tout leur cœur dans la préparation de ce titre. Elle a ajouté que « HOT SAUCE » apporterait un vent de fraîcheur cet été et que de nombreuses apparitions à la télévision et d’autres activités étaient prévues pour remercier leurs fans de leur soutien.