16. La construction du métro de Séoul

L’ouverture de la ligne 1 : une révolution dans l’histoire des transports en commun

Le 15 août 1974, la ligne 1 du métro de Séoul est inaugurée. Elle couvre la distance entre la Gare de Séoul et la station Cheongnyangni en seulement 18 minutes. Ce nouveau moyen de transport est un grand choc et une source d’émotion pour les citoyens de l’époque. Il rapproche la capitale et sa région métropolitaine en une seule zone de vie, marquant le début de l’ère du métro en Corée du Sud.