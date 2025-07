Woollim Entertainment

La reine de l’été fait son grand retour sur scène !





Les 23 et 24 août prochains, la chanteuse Kwon Eunbi retrouvera ses fans lors de son spectacle intitulé « 2025 Kwon Eunbi Concert ‘THE RED’ », qui se tiendra au grand auditorium de l’université Yonsei à Séoul.





Depuis ses débuts en solo, l’artiste n’a cessé de prouver sa puissance scénique. Encore une fois, la star revient avec son quatrième concert solo, « THE RED », qui promet des performances spectaculaires et une voix aussi chaude que le soleil, pour offrir à ses fans des souvenirs inoubliables et remplir l’été de couleurs flamboyantes.