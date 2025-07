Billboard Hot 100 : « Golden » de KPop Demon Hunters se classe 6e

ⓒ NETFLIX

La bande originale du film d’animation Netflix « KPop Demon Hunters » continue de faire des vagues dans l’industrie musicale mondiale. La chanson « Golden », interprétée par le groupe féminin fictif Huntrix, a atteint la 6e place du prestigieux classement Hot 100 du Billboard. Une première entrée dans le top 10 pour cette production originale.





Selon l’article de prévision des classements de Billboard publié lundi, « Golden » a grimpé de 17 places par rapport à la semaine précédente. Durant la période de comptabilisation des données, la chanson a notamment enregistré 18,8 millions de streams, une augmentation de 39 % par rapport à la semaine précédente.





De plus, le Hot 100 n’est pas le seul classement du Billboard où « Golden » figure en bonne position. Le morceau a conquis la première place des classements « Global » (hors Etats-Unis) et Global 200. Une performance d’autant plus phénoménale que c’est la première fois qu’un artiste virtuel atteint le sommet d’un de ces deux charts depuis leur création en 2020.