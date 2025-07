Bifan 2025 : un festival à la pointe de l’innovation cinématographique et de l’IA

ⓒ BIFAN

La 29e édition du Festival du film fantastique de Bucheon (Bifan) s’est achevée le 13 juillet dernier couronnant 11 jours d’effervescence cinématographique, de découverte artistique et d’audace technologique. Avec 221 films issus de 41 pays projetés sur 16 écrans de neuf cinémas, le festival a enregistré un taux de remplissage de 88,7 %.





Le Bifan a consolidé son image de pionnier mondial dans le cinéma assisté par l’intelligence artificielle. En témoigne la poursuite de sa section internationale dédiée à ce type d’œuvre et le film d’ouverture « About a Hero » de Piotr Winiewicz qui a été scénarisé par une IA.





L’un des moments forts de cette grand-messe a été l’inauguration de l’AI Film Institute Bucheon. Ce dernier vise à former 10 000 cinéastes IA en cinq ans. Cette initiative s’inscrit dans un partenariat stratégique entre le Bifan, la ville de Bucheon et SBS A&T.





Par ailleurs, cette année, la France a été mise à l’honneur. L’ouverture du Bifan+ a accueilli une délégation française composée de Gaëtan Bruel, le président du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), et Pierre Morcos, le directeur de l’Institut français de Corée du Sud. Lors de l’événement « Focus: France Pitching », deux projets franco-coréens ont été présentés : « Drive-In Bloodpath » de Julien Ivanowich, et « VANISHING VULTURES » de Jean-Philippe Bouix.