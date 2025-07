ⓒ SM Entertainment

La chanteuse sud-coréenne BoA fêtera cette année ses 25 ans de carrière avec la sortie de son 11e album studio « Crazier ». C’est ce qu’a annoncé hier son agence SM Entertainment.





Ce projet, prévu pour le 4 août, marque le grand retour de « l’étoile de l’Asie », cinq ans après son dernier album complet « Better ». Élaboré comme une célébration de son parcours impressionnant, il comprendra 11 titres, mêlant morceaux dansants, ballades et chansons composées et écrites par BoA elle-même.





Selon SM Entertainment, BoA a « infusé cet album de son identité musicale unique, offrant ainsi un cadeau spécial à ses fans qui la soutiennent depuis de nombreuses années ».