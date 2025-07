17. L’essor de l’industrie automobile coréenne

Les débuts de l’industrie automobile

En 1903, à l’occasion du 40e anniversaire du règne de l’empereur Gojong, un véhicule importé des États-Unis a été introduit pour la première fois en Corée. Avant et après la libération, des ateliers de réparation pour voitures importées ont vu le jour et c’est sur cette base que, en 1967, Hyundai Motor a officiellement été fondé. En 1955, la première voiture du pays, la Sibal, a été créée en démontant et en remontant une Jeep américaine, marquant le véritable point de départ de la production automobile.