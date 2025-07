Jeon Somi revient avec son nouveau titre « EXTRA »

THEBLACKLABEL

Cet été, la « Summer Queen » Jeon Somi frappe fort avec un titre à la fois envoûtant et terriblement addictif !





Le 7 juillet dernier, son agence The Black Label a dévoilé le clip de son single numérique « EXTRA ». L’année dernière, la chanteuse avait déjà marqué l’été avec « Ice Cream ». Cette fois, elle propose une facette encore plus affirmée de son univers musical et de son expression émotionnelle.





Avec cette nouveauté, l’artiste montre qu’elle a gagné en maturité et en profondeur. La chanson, portée par une ambiance dance au ton cool, décrit la vie d’une personne qui finit par perdre toute présence sous le regard des autres. Jeon Somi y raconte ce chaos intérieur et ces contradictions, sur un son new disco, un refrain entêtant et une mélodie raffinée.





Le clip illustre quant à lui avec force ce sentiment d’exclusion. Des silhouettes au visage caché sous des chapeaux, des mannequins inanimés, des civières ou encore des extincteurs apparaissent à l’écran, autant de symboles créant une atmosphère étrange et fragile. La star y brille par l’intensité de ses regards et ses transformations stylistiques.





Et ce n’est qu’un début. Jeon Somi a donné le coup d’envoi de ses promotions avec un concert à Séoul le 19 juillet, avant de s’envoler pour le Japon où des fanmeetings l’attendent à Tokyo et Osaka.