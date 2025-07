Xdinary Heroes électrise l’été avec « FiRE »

JYP Entertainment

Xdinary Heroes est revenu en force avec son nouveau titre rock qui fait vibrer l’été !





Le 7 juillet, le groupe de rock a sorti son nouveau single numérique « FiRE (My Sweet Misery) », quatre mois après son dernier mini album « Beautiful Mind ».





Avec son précédent titre « Beautiful Life », le boys band avait déjà conquis le public grâce à son heavy rock puissant. Cette fois, « FiRE (My Sweet Misery) » vient repousser encore plus loin les limites de son énergie.





Xdinary Heroes, qui avait débuté en décembre 2021 avec « Happy Death Day », célèbre cette année son cinquième anniversaire. Depuis, les membres multiplient les morceaux originaux qui trouvent un écho chez les fans du monde entier. Leur première tournée mondiale « Break the Brake » avait déjà laissé une forte impression, et leur seconde tournée « Beautiful Mind », encore plus ambitieuse, rencontre actuellement un grand succès, preuve de leur popularité croissante dans le monde.





Considéré comme un véritable super groupe de rock dans la K-pop, Xdinary Heroes poursuit son ascension. Il montera également pour la première fois sur la scène du festival mondial Lollapalooza Chicago, le 31 juillet prochain au Grant Park.