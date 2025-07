D.O. d’EXO domine les charts internationaux avec son nouvel album complet « BLISS »

COMPANY SOOSOO

Chanteur et acteur réputé, mais aussi membre du boys band légendaire EXO, D.O. a prouvé une fois de plus sa popularité mondiale en s’imposant en tête des classements dès la sortie de son nouveau projet musical.





Le 7 juillet, il a dévoilé « BLISS », son tout premier album complet en solo, avec « SING ALONG ! » en titre principal. A peine sorti, le morceau s’est hissé en haut des classements mondiaux.





En particulier, la chanson phare a atteint la première place du classement Top Songs d’iTunes dans dix régions, dont la Colombie, l’Indonésie, le Pérou, les Philippines et la Thaïlande, confirmant l’ampleur de son rayonnement international.





Avec son rythme tropical et son message positif, « SING ALONG ! » séduit dès la première écoute. La voix singulière de l’artiste y apporte toute sa force, et sa participation à l’écriture des paroles révèle une fois encore ses qualités d’auteur-compositeur.





Pour cet opus composé de dix pistes, D.O. a collaboré avec des musiciens de styles variés tels que Zico, PENOMECO et DAMIAN, élargissant encore son univers musical et dévoilant toute l’étendue de sa sensibilité.