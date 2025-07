Avec « A Montage of ( ) », VIVIZ affirme sa couleur unique

Big Planet Made ent

Le 8 juillet, le girls band VIVIZ a présenté « A Montage of ( ) », son premier album complet, marquant une nouvelle étape dans son parcours.





Ce disque comprend neuf pistes, dont la chanson principale « La La Love Me », ainsi que « Citrus », « Wildflower », « Hands Off My Heart » et des morceaux solo interprétés par chacune des trois membres.





Les filles ont expliqué que le titre de l’opus reflète leur ambition : peu importe ce qui est placé entre les parenthèses, elles sauront toujours le transformer à leur image. Elles espèrent que cette nouveauté leur permettra de clore un chapitre et d’aller de l’avant. Elles ont aussi confié que chaque projet renforce davantage leurs liens, et que c’est justement cette solidarité qui rend tout possible.





Par ailleurs, avant la sortie de ce nouvel album, VIVIZ avait lancé sa deuxième tournée mondiale sous le titre « NEW LEGACY » avec deux concerts organisés les 5 et 6 juillet à l’Olympic Hall du Parc olympique de Séoul.