fromis_9 affiche complet pour son concert à Séoul

L’été s’annonce plus brûlant que jamais pour fromis_9 !





Selon son agence Ascend, les billets pour son prochain concert « 2025 fromis_9 WORLD TOUR NOW TOMORROW. IN SEOUL », mis en vente le 8 juillet, se sont tous écoulés dès l’ouverture. Le spectacle aura lieu les 9 et 10 août au Jangchung Gymnasium à Séoul et il s’agira de son premier concert exclusif en un an et huit mois, depuis « FROM NOW. » présenté en janvier 2024.





Ce concert marquera également le coup d’envoi de sa toute première tournée mondiale. À partir du 26 août, le girls band se produira d’abord à New York, puis à Washington D.C., Chicago et dans d’autres villes des États-Unis. Le groupe prévoit aussi d’annoncer prochainement les dates de ses shows en Asie sur ses réseaux sociaux officiels, alimentant encore davantage l’impatience de ses fans.