Jung Yong Hwa se prépare à retrouver ses fans à travers l’Asie.





Le chanteur donnera le coup d’envoi de sa tournée asiatique sous le titre « 2025 JUNG YONG HWA LIVE ‘Director’s Cut: Our Fine Days’ » à Tokyo le 11 août, avant de se produire à Osaka le 26 août, puis à Macao le 6, à Kuala Lumpur le 14 et à Taipei le 20 septembre. D’autres dates devraient être annoncées prochainement.





Cette série de concerts célèbre les dix ans de carrière solo de l’artiste, qui avait lancé son premier album en 2015 et avait alors parcouru l’Asie avec « One Fine Day ». Dix ans plus tard, cette tournée asiatique lui permettra de revivre ces beaux moments tout en créant de nouveaux souvenirs aux côtés de ses fans.